Haziran ve temmuz aylarının başlarında genel olarak mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde artış göstermesi bekleniyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, söz konusu sıcaklık artışının hafta sonunda 3 ila 4 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre pazar günü İstanbul'da sıcaklığın 32-33 derece seviyelerine çıkması öngörülüyor. Kentte nem oranının yüksek olmaması sebebiyle hissedilen sıcaklığın, ölçülen hava sıcaklığının çok üzerine çıkmayacağı değerlendiriliyor. İzmir'de sıcaklığın pazar günü 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Başkentte hava sıcaklığının 33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
SICAK HAVA YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkileyen sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde yönünü Türkiye'ye çevirebileceği belirtiliyor. Mevcut hava tahmin modelleri, 17 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de sıcaklıkların daha belirgin bir şekilde artabileceğine işaret ediyor.
17 Temmuz’dan sonra Türkiye’de sıcaklıkların daha güçlü biçimde artabileceğine işaret ettiğini söyleyen uzmanlara göre Temmuz ayının ikinci yarısında sıcaklıkların çok daha fazla yükselme ihtimali var.