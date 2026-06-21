Avrupa, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıra dışı bir bahar sıcaklığı dalgasının etkisi altına girdi. Fas üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin yüksek basınç alanı altında hapsolmasıyla oluşan “sıcak hava kubbesi”, kıta genelinde sıcaklıkların hızla artmasına neden oldu.

Bu meteorolojik olayın etkisiyle sıcaklıkların normal değerlerin 12 ila 13 derece üzerine çıktığı bildirildi. Uzmanlara göre söz konusu artış, alışılmış bahar koşullarının çok ötesinde seyrediyor.

'BİNDE BİR GÖRÜLÜR'

İklim bilimciler, mevcut hava şartlarının sanayi devrimi öncesi dönemde neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı. Bu ölçekte bir sıcak hava dalgasının ancak binde bir olasılıkla gerçekleşebilecek, eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı olduğuna dikkat çekildi.

'YENİ NESİL EL NİNO' VE ISI KUBBESİ TEHDİDİ

Türkiye'deki meteoroloji uzmanları ve akademisyenler, Avrupa'yı kavuran bu ekstrem hava olaylarının arkasında küresel atmosfer dolaşımını bozan iklim salınımları olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, "Yeni Nesil El Nino" riski her geçen gün artıyor ve bu durum Avrupa üzerinde yüksek basınç blokajları yaratarak "ısı kubbesi" (heat dome) oluşmasına yol açıyor. Batı Avrupa’da can kayıplarına neden olan bu tehlikeli sistemin yönünü doğuya çevirmesi, Türkiye için de kritik uyarıları beraberinde getirdi.