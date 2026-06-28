Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıkarak 42 dereceye ulaştığını bildirdi. Yüksek basınç sisteminin tetiklediği aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık makamları yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

TREN BİLETLERİ ÜCRETSİZ İPTAL EDİLİYOR

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), aşırı ısı sebebiyle ray altyapısında meydana gelebilecek deformasyonlara karşı yolcuları uyardı. Hatlarda yaşanan gecikme ve iptaller nedeniyle belirli tarihler arasındaki biletlere ücretsiz iade ve değişiklik hakkı tanındı.

Köln Belediyesi kent merkezindeki meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye alırken, Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru da güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı.

ORMANLAR VE NEHİRLERDE KIRMIZI ALARM

Ülkenin doğu eyaletlerinde kuraklık sebebiyle orman yangını riski en üst seviyeye çıkarıldı. Sıcaklardan kaçmak için nehir ve göllere yönelen nüfustaki artışla birlikte cankurtaran ekipleri boğulma vakalarına karşı önlemleri artırdı.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren batı ve güneybatı bölgelerinde kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşün kademeli olacağını duyurdu.