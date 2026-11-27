Avrupa kupalarında dört Türk temsilcisinin de galibiyetle tamamladığı haftanın ardından, bu sezon şu ana kadar garantiledikleri gelirler belli oldu. Fenerbahçe 35,8 milyon euroyla ilk sırada yer alırken, Galatasaray'ın geliri 34,3 milyon euroya ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş 10,55 milyon euroluk geliri garantiledi. UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor'un ise şu ana kadar 6,7 milyon euro gelir elde ettiği kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek puanını 8'e çıkardı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA KAZANDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'da karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor da CSKA Sofya'yı son dakikada bulduğu golle mağlup edip haftayı galibiyetle kapattı.