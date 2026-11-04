İtalya'da direksiyon başında cep telefonu kullandığı tespit edilen 72 bin 422 sürücünün ehliyetine el konuldu. Sayıyı, 2026 yılı “Dekra Yol Güvenliği” raporunun sunumunda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini açıkladı. Aralık 2024'te yürürlüğe giren ve trafik cezalarını ağırlaştıran kanuna işaret eden Salvini, "Yeni Trafik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana, araçta direksiyon başındayken cep telefonu kullanımı nedeniyle toplam 72 bin 422 sürücü belgesine el konuldu." dedi. İtalya'da 2024 sonunda çıkarılan Yeni Trafik Kanunu, direksiyon başında cep telefonu kullanımına kademeli ceza sistemi getirmişti. Yaptırımlar para cezasından başlıyor, davranışın tekrarlanması halinde farklı sürelerde araç kullanmaktan men cezasına kadar uzanıyor. YÜZDE 63'Ü EN TEHLİKELİ DAVRANIŞLARDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYOR Sunulan raporda, İtalyanların yüzde 63'ünün araç kullanırken akıllı telefon kullanımını en tehlikeli davranışlardan biri olarak tanımladığı bilgisi yer aldı. Salvini ayrıca, yasama dönemi bitmeden ehliyet sınavını güncelleyecek yeni bir düzenleme getirmek istediğini belirtti.

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