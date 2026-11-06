Türk takımları, Avrupa maçlarında haftayı dört karşılaşmada iki galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını kazandı. Beşiktaş, İskoç ekibi Celtic'e mağlup olurken Trabzonspor da Alman temsilcisi Freiburg'a yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının ardından ülke puanı güncellendi. ÜLKE PUANI SIRALAMASI: 1- İngiltere | 107.685 puan 2- İtalya | 91.732 puan 3- İspanya | 86.493 puan 4- Almanya | 84.973 puan 5- Fransa | 72.296 puan 6- Portekiz | 69.150 puan 7- Belçika | 64.050 puan 8- Hollanda | 56.395 puan 9- Türkiye | 53.075 puan 10- Yunanistan | 47.812 puan

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.