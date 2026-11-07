Avrupa ülkelerinde düzinelerce dükkânın buzdolapları ve dondurucuları siber saldırıya uğradı. BBC Türkçe'nin haberine göre saldırılar, marketlerde kullanılan internete bağlı soğutma ekipmanlarının güvenlik açıklarına dikkat çekti.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), olayları anlamak için uluslararası ortakları ve sektörle birlikte çalıştığını açıkladı. Kurum, saldırıların İngiltere'yi etkileyip etkilemediği konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

“FİZİKSEL STOKLARI DA YOK EDEBİLİR”

Siber güvenlik firması SentinelOne'da araştırmacı olan Tom Hegel, perakendecilerin yalnızca ekipmanın bakımını değil, güvenliğinden kimin sorumlu olduğunu da netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Hegel, “Perakendecilerin cevaplaması gereken soru, sadece ekipmanı kimin tamir ettiği değil, o ekipmanın güvenliğinin kimde olduğudur” dedi.

İnternet bağlantısının günlük kullanımı kolaylaştırdığını, ancak güvenliğin de buna ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Hegel, saldırganların kontrolü ele geçirmesi halinde buz çözme gibi işlevlerin zarar verme aracına dönüşebileceğini belirtti. Hegel, “Bir ayarı değiştirmek yalnızca bilgisayar sistemini kesintiye uğratmakla kalmaz, fiziksel stokları da yok edebilir” uyarısında bulundu.

İNTERNETTEN ERİŞİLEBİLİYOR

İngiltere Siber Savunma araştırmacıları, ülkede halka açık internet üzerinden erişilebilen 800'den fazla soğutma ve bina kontrol arayüzü tespit etti.

Bu arayüzlerin erişilebilir olması, mutlaka saldırıya uğrayacakları anlamına gelmiyor. Ancak zayıf şifreler veya yazılımdaki güvenlik açıkları, sistemleri saldırganlara karşı savunmasız bırakabiliyor.

İngiliz hükümeti, daha önce süpermarketlere yönelik saldırıların ardından önde gelen gıda perakendecileriyle siber dayanıklılık konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. İngiliz Perakende Konsorsiyumu CEO'su Helen Dickinson da işletmelerin istihbarat paylaşmak ve savunmalarını güçlendirmek için NCSC ile çalıştığını söyledi.

Mayıs 2025'te İngiltere'deki M&S ve Co-op süpermarket zincirlerini hedef alan siber saldırılarda bazı market rafları boş kalmış, ülke genelinde müşteriler bu durumdan şikâyet etmişti.

EV CİHAZLARININ HEDEF ALINDIĞINA KANIT YOK

Buzdolaplarından merkezi ısıtma sistemlerine ve çamaşır makinelerine kadar pek çok ev cihazı internete bağlanabiliyor. Uzaktan kontrol kolaylığı sağlayan bu bağlantı kötü niyetli kişilerce istismar edilebilse de bu, saldırganların cihazları kolayca ele geçirebileceği anlamına gelmiyor. Büyük markalar teknoloji güvenliği konusunda yoğun çalışmalar yürütüyor.

Kasım ayında süpermarketleri hedef alan saldırılarda ev aletlerinin hedef alındığına dair ise hiçbir kanıt bulunmuyor.

NCSC'nin eski CEO'su Ciaran Martin, üreticilerin akıllı cihazları daha güvenli hale getirmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek, “Büyük teknoloji şirketlerinden daha güvenli cihaz ve ürünler sunmaları için daha fazlasını talep etmemiz gerekiyor” dedi.

Martin, tüketicilere cihazlarını güncel tutmalarını ve mümkün olan her yerde iki adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini tavsiye etti. İngiltere'de Nisan 2024'te yapılan düzenlemeyle belirli akıllı cihazların üreticilerine, şifre ve güvenlik güncellemeleri gibi alanlarda asgari siber güvenlik standartlarını karşılama zorunluluğu getirilmişti.

RİSK SOĞUTMA CİHAZLARIYLA SINIRLI DEĞİL

İnternet bağlantısı, endüstriyel makinelerin ve araçların uzaktan yönetiminde de kullanılıyor. Siber güvenlik uzmanı Ken Munro, araştırmacıların 2015'te internet bağlantılı eğlence sistemi üzerinden Jeep marka bir otomobile uzaktan saldırdığı gösterinin, araç güvenliğinde iyileştirmelere yol açtığını söyledi.

Enerji santralleri ve su şebekelerindeki ekipmanların izlenmesinde de mobil bağlantılardan yararlanılıyor. Munro'ya göre İngiltere'deki kamu hizmetleri bu bağlantıların güvenliğini sağlamada genel olarak başarılı olsa da standartlar dünya çapında farklılık gösteriyor. Munro, özellikle eski ve zayıf ekipman kullanan, yetersiz finansmana sahip küçük kamu şirketlerine dikkat çekti.

Zscaler'da siber güvenlik uzmanı olan Olivier Daloy da uygun koruma önlemleri alınmadığında otomobil üretiminden elektrik ve ulaşım altyapısına kadar internete bağlı fabrika ve ekipmanların benzer risklerle karşılaşabileceğini belirtti.