Avrupa'da hayat pahalılığı, eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına sahne oldu. İtalya'da en az 161 kişi yaralanırken, İtalya ve Belçika'da toplam 223 kişi gözaltına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise ateşe verilen araç ve barikatlara itfaiye müdahale etti.

İTALYA'DA 141 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

İtalya'da Milano, Bologna ve Torino başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinden 141, göstericilerden 20 kişi olmak üzere en az 161 kişi yaralandı.

Olaylarda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 12'sinin reşit olmadığı, 6'sının ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Milano ve Bologna'da mağaza vitrinleri kırıldı, yağma girişimleri yaşandı ve çöp kutuları ateşe verildi. İki kentte yaklaşık 1 milyon euroluk maddi hasar oluştu.

Milano'da gerginlik 18 Ekim'de de sürerken kamu güvenliği tartışması siyasete taşındı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, polis sayısının yetersiz kaldığını savundu. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise Sala'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

BELÇİKA'DA 195 GÖZALTI

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen gösterilerde 195 kişi gözaltına alındı. Bunların 150'si Brüksel'de, 45'i Liege'de gözaltına alındı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar arasında reşit olmayan 27 kişi de bulunuyor.

PARİS'TE ARAÇ VE BARİKATLAR YAKILDI

Fransa'da artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik tepkilerle düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Paris'te ateşe verilen araç ve barikatlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.