Eurocities üyesi Avrupa belediye başkanları heyeti yarın, İBB’yi ziyaret ederek Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” verecek. Ziyaret, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Basın açıklamalarında, Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni ile B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev konuşma yapacak. Heyet, daha sonra saat 14.00’te Silivri Cezaevi önünde bir basın açıklaması daha yapacak.

İstanbul’a gelecek belediye başkanları ve heyet üyeleri şöyle: Jaume Collboni - Barselona Belediye Başkanı, Vasil Terziev - Sofya Belediye Başkanı, Tomislav Tomašević - Zagreb Belediye Başkanı, Haris Doukas - Atina Belediye Başkanı, Dominic Fritz - Timișoara Belediye Başkanı, Sharon Dijksma - Utrecht Belediye Başkanı, Gergely Szilveszter Karácsony - Budapeşte Belediye Başkanı, Arnaud Ngatcha - Paris Belediye Başkan Yardımcısı, José Francisco Herrera Antonaya - Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, André Sobczak - Eurocities Genel Sekreteri.