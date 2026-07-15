Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen 14 Temmuz Ulusal Gün resepsiyonu, bu yıl diplomatik ilişkilerin yanı sıra renkli bir buluşmaya sahne oldu.

Haftalar önce sosyal medyada karşılıklı mesajlarla başlayan "Erik Dalı" meydan okuması, resepsiyonda iki ülkenin büyükelçilerinin sahnedeki performansıyla gerçeğe dönüştü.

Belçikan'nın Türkiye büyük elçisi Hendrik Van de Velde ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Frans Büyükelçiliğinin önünü dans pistine çevirdi.

Vatandaşlar ise biraz şaşkınlık, biraz hayranlıkla iki diplomatın kıran kırana geçen dans düellosunu izledi.

DÜELLONUN KÖKENİ NE?

Düellonun kökeni, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde'nin mayıs ayındaki bir resepsiyonda "Erik Dalı" eşliğinde Ankara havası oynamasına dayanıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntülerin ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi hesabı üzerinden Van de Velde'yi 14 Temmuz resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile karşılıklı oynamaya davet etmişti.

Büyükelçi Dumont'un da bu daveti onaylayan esprili bir mesaj paylaşmasıyla beklenti artmıştı.

DİPLOMATİK ANKARA HAVASI

Fransa'nın Milli Gün resepsiyonunda beklenen buluşma nihayet gerçekleşti. Gecenin ilerleyen saatlerinde, "Erik Dalı" şarkısının yorumcusu Ömer Faruk Bostan sahneye çıkarak sevilen Ankara havasını seslendirmeye başladı.

Müziğin başlamasıyla birlikte Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde sahnedeki yerlerini alarak karşılıklı oynamaya başladı.

Geleneksel diplomasi protokolünün yerini renkli oyun figürlerine bıraktığı anlarda, iki büyükelçi karşılıklı olarak hünerlerini sergiledi. Resepsiyona katılan yerli ve yabancı davetliler, cep telefonlarıyla kaydettikleri bu anları alkışlarla destekledi.

Yaklaşık birkaç dakika süren ve sahnedeki dostluk görüntüleriyle dikkat çeken bu performans, sosyal medyadaki esprili meydan okumanın da tamamlayıcısı oldu.