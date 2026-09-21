Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rusya’nın NATO’yu test etmek amacıyla yakın bir zamanda hamlede bulunma ihtimalini gündeme getirerek olası bir saldırının "yıllar değil, aylar içinde" gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu uyarılar, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın parlamentoda yaptığı ve istihbarat değerlendirmelerinin Rusya'nın "5. Maddenin pratikten ziyade teorik olduğunu" kanıtlamak amacıyla önümüzdeki aylarda NATO topraklarına İHA veya füzelerle saldırı düzenleyebileceğini gösterdiğini açıklamasının ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Tusk’ın uyarılarını "sağlam ve iyi belgelenmiş" olarak nitelendirerek Paris’te parti liderleri ve 2027 cumhurbaşkanı adaylarıyla büyüyen Rusya tehdidine ilişkin istihbaratın ele alındığı acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerilim endişeleri, bu hafta New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ve Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı hava saldırılarının şiddetlendiği bir dönemde tırmanıyor.

BAŞKANLAR HEMFİKİR: KRİZ KAPIDA

İngiliz The Guardian gazetesine ayrı mülakatlar veren üç Avrupalı istihbarat Başkanı, Moskova'dan kaynaklanan olası tehdit değerlendirmelerini paylaştı.

Çek Cumhuriyeti Güvenlik Bilgi Servisi (BIS) Başkanı Michal Koudelka, artan İHA hareketliliğinin yanı sıra Rusya sınırındaki NATO topraklarına yönelik küçük ölçekli bir karasal sızmanın da Kremlin’in planları arasında yer alabileceğini ifade etti.

Koudelka, "İhtimal dahilinde. Sınırlı bir sızma, sahte bayrak provokasyonları, devasa bir nüfuz kampanyası içerebilir" derken bu senaryonun "yıllar değil, aylar içinde" yaşanabileceğini dile getirdi ve "Pek çok insan bunun gerçekleşmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor" diye ekledi.

Koudelka, Rusya'nın mevcut taktiğini "gerilimi tırmandırarak düşürmek" olarak tanımlayarak, "Yeterince tırmandırırlarsa Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı desteklememeye karar vereceğine inanıyorlar" dedi.

Koudelka ayrıca, "Artık her yangın veya her arıza, istihbarat servisleri tarafından potansiyel bir terör saldırısı olarak araştırılmak zorunda kalıyor ve bu onlar için iyi bir sonuç" sözleriyle sabotaj kampanyasının yüküne dikkat çekti.

İsveç Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Thomas Nilsson ise Leipzig Havalimanı'nda yaşanan silahlı İHA olayını 'her şeyi değiştiren olay' olarak nitelendirdi.

Nilsson, "Avrupa'nın ortasında yoğun bir havalimanına silahlı bir İHA gönderilmesi... Çok sayıda öüme veya toplum için devasa sonuçları olan çok kritik altyapıların kaybına yol açabilecek saldırılara sahip olmak, bence bu her şeyi değiştirir" dedi.

Nilsson, sabotaj faaliyetlerinin hedeflerine ilişkin, "Bence Moskova, NATO'nun 4. Madde istişareleri hakkında sonsuz tartışmalar yürütmesini ama hiçbir eyleme varamamasını çok ister" ifadelerini kullandı.

AMAÇ KORKU MU, SAVAŞ MI?

Rusya ile sınırı bulunan üç Baltık ülkesindeki yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'daki kaynaklarının yıpranmış olmasını gerekçe göstererek doğrudan bir işgal veya ciddi gerilim olasılığı konusunda daha temkinli yaklaşıyor.

Letonya Devlet Güvenlik Servisi (VDD) Direktörü Normunds Mežviets, "Doğrudan bir saldırı emaresi görmüyoruz" derken Moskova'nın Avrupa'da daha kararlı eylemlere hazırlandığına dair işaretler bulunduğunu kabul etti.

Mežviets, "Bunun doğrudan ve somut planları mı olduğu yoksa sadece Batı toplumunda korku ve belirsizlik yayma yönündeki genel çabalarının bir parçası mı olduğu halen açık bir soru" dedi.

Mežviets, Rusya'nın artık panik yaratmayı amaçlayan rastgele sabotajlardan Ukrayna desteğiyle bağlantılı demiryolu ve savunma sanayii tesisleri gibi spesifik hedeflere yöneldiğini belirtti.

VDD Direktörü, "Bunu yaparsanız psikolojik harekat etkisine zaten ulaşıyorsunuz, böylece her iki şeyi birden elde etmiş oluyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jonatan Vseviov da sosyal medyadaki panik havasına dikkat çekerek, "Eğer bir saldırıdan korkmak için sebep olursa emin olun bunu açıkça belirteceğiz. O zamana kadar sakin olun, devam edin ve Ukrayna'yı destekleyin" paylaşımını yaptı.

Mežviets ayrıca, "2022'den önce Batılı ortaklarımızı Rusya tehdidine karşı sürekli uyardık ancak çoğu zaman sesimiz dinlenmedi. 2022'de ortaklarımızın yaklaşımı değişti. Baltıkların ve Polonyalıların haklı olduğu ortaya çıktı dediler" diyerek Batı Avrupa'nın tutumundaki değişime işaret etti.