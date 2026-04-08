Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Vadisi üzerinde yer alan Zil Kale, bölge turizminin istatistiksel olarak en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. Resmi verilere göre, kaleyi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Bu artışta, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ve doğa turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin payı dikkat çekiyor.

Deniz seviyesinden 750 metre, dere yatağından ise 100 metre yükseklikte sarp bir kaya üzerine inşa edilen Zil Kale, sekiz burç ve bir gözetleme kulesinden oluşmaktadır. Tarihi kervan yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen yapı; Kale-i Bâlâ, Ciha ve Rize Kalesi ile bir savunma ağı oluşturmaktadır. Mevcut mimari dokusunun büyük bölümü 14. ve 15. yüzyıllara tarihlenen kale, bölgenin Orta Çağ savunma mimarisini günümüze taşımaktadır.

Kültürel mirasın korunması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Zil Kale ve çevresindeki tarihi kemer köprülerin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması hedeflenmektedir.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin koruma standartlarının artırılması ve kültürel turizm rotası olarak küresel ölçekte tescillenmesi beklenmektedir.