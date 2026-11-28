Avrupa'da enerji krizinin ardından fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma çabaları hız kazanırken, konutların ısıtılmasında kullanılan teknolojilerde köklü bir dönüşüm yaşanıyor.

Bu dönüşümün merkezinde ise geleneksel doğalgazlı kombilere güçlü bir alternatif olarak gösterilen ısı pompaları yer alıyor. Dışarıdaki havadan, topraktan veya sudan aldıkları ısıyı binaların içine taşıyan bu sistemler, geleneksel ısıtma yöntemlerine kıyasla çok daha az enerji harcayarak aynı miktarda ısı sağlayabiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim hedefleri doğrultusunda desteklediği bu teknolojiye olan talep yeniden ivme kazandı. Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) verilerine göre, iki yıllık duraklamanın ardından 2025 yılında 16 Avrupa ülkesinde satışlar yüzde 10,3 artışla 2,62 milyona ulaştı ve kıtadaki kurulu ısı pompası sayısı yaklaşık 28 milyonu buldu.

2026 yılının ilk altı ayında da 12 Avrupa ülkesindeki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1 milyon 163 bine yükseldi; bu artışta Ortadoğu'daki gelişmelerin petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki etkisinin de rol oynadığı değerlendiriliyor.

EMİSYONLARI YÜZDE 64 DAHA DÜŞÜK

Doğalgaz veya kömür yakmadıkları için doğrudan karbon emisyonu oluşturmayan bu cihazların işletim kaynaklı emisyonlarının, doğalgazlı sistemlere kıyasla yüzde 64 daha düşük olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ısı pompalarının 2030'da küresel karbondioksit emisyonlarını yılda en az 500 milyon ton azaltabileceğini öngörürken, 2026 tarihli raporunda ise mevcut sistemler olmasaydı Avrupa'da binaların ısıtılması için tüketilen doğalgazın yüzde 10'dan fazla artacağına dikkat çekiyor.

Ayrıca ısı transferinin yönü değiştirilebildiği için kışın ısıtma yazın ise soğutma yapabilen bu cihazlar, çatıdaki güneş panelleri ve ısı depolama sistemleriyle entegre çalıştırıldığında faturaları ciddi oranda düşürebiliyor.

Tüm bu verimliliğe rağmen yüksek ilk kurulum maliyetleri, elektrik fiyatları, teşvik politikalarındaki belirsizlikler ve Avrupa'nın eski bina stoku, bu sistemlerin her tüketici için kolayca ulaşılabilir olmasının önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR MU?

Isı pompaları Türkiye'de de uzun süredir kullanılıyor ve özellikle son yıllarda enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte giderek yaygınlaşıyor. Türkiye pazarında hem yerli üreticilerin hem de küresel iklimlendirme devlerinin satışa sunduğu çok sayıda havadan suya ve toprak kaynaklı ısı pompası modeli bulunuyor.

Türkiye'de bu sistemler genellikle doğalgaz altyapısının ulaşmadığı müstakil evlerde, villalarda, yazlıklarda ve ticari işletmelerde tercih ediliyor. Bununla birlikte, yerden ısıtma sistemine sahip yeni nesil konut projelerinde ve çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu yaptıran hanelerde doğal gaza alternatif veya destekleyici sistem olarak kullanımı hızla artıyor.

Ancak Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi ilk kurulum maliyetinin kombilere kıyasla yüksek olması, sistemin apartman dairelerinden ziyade müstakil yapılarda daha yaygın tercih edilmesine neden oluyor.