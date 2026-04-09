İngiliz basınında paylaşılan yeni bir araştırma, yemek tutkunları için dünyanın en iyi seyahat rotalarını belirledi. Yemek pişirme kursu sayısı, müşteri puanları, fiyatlar ve küresel arama taleplerinin analiz edildiği listede Avrupa şehirleri ön plana çıkarken, Türkiye'den herhangi bir şehir yer almadı.

İLK ÜÇ SIRADA İTALYA VAR

Araştırma sonuçlarına göre, İtalya'nın Floransa şehri "foodie"ler (yemek meraklıları) için dünyanın bir numaralı rotası seçildi. Floransa’yı sırasıyla Palermo ve Bolonya takip ederek ilk üç sıranın tamamını İtalya’nın almasını sağladı. Listenin devamında ise şu şehirler yer aldı:

Floransa, İtalya

Palermo, İtalya

Bolonya, İtalya

Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya)

Brüksel (Belçika), Barselona (İspanya) ve Venedik (İtalya)

Osaka, Japonya

Hue, Vietnam

DENEYİM ODAKLI GASTRONOMİ ÖN PLANDA

Uzmanlar, Floransa’nın zirvede yer almasında şehirde bulunan 231 farklı yemek pişirme kursunun ve bu kursların %74,5’inin yüksek puan almasının etkili olduğunu belirtti. Şehir, toplamda 213.300 farklı mutfak deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor.

Titan Travel Ürün Müdürü Cassie Stickland, günümüz gezginlerinin artık sadece turistik yerleri görmekle yetinmediğini, yerel hayatla doğrudan bağ kurmak için mutfak kültürüne dahil olmak istediklerini vurguladı.