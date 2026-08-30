Ev temizliğinde kimyasal ürünler yerine doğal ve ekonomik yöntemlere yönelim artarken, kullanılmış kahve telvesinin banyodaki etkileri dikkat çekiyor. El Cronista gazetesinde yer alan habere göre, demlenmiş kahve tortusunu tuvalete dökmek, özellikle evde olunmayan dönemlerde banyoda biriken kötü kokuları engellemede son derece pratik ve etkili bir çözüm sunuyor.

Yapılan değerlendirmelerde, kahve telvesinin doğal bir emici görevi görerek tesisat borularından yükselebilecek gazları emdiği ve hoş olmayan kokuları kaynağında nötralize ettiği vurgulanıyor.

Yapay oda spreylerinin aksine kokuyu sadece maskelemeyip yok eden bu yöntem, telvenin hafif taneli yapısı sayesinde tuvalet içinde zamanla biriken küçük tortu ve kalıntıların temizlenmesine de katkı sağlıyor. Aşındırıcı kimyasalların aksine borulara ve su tesisatına zarar vermeyen uygulamanın, bilhassa uzun süreli seyahatler öncesinde kullanılması tavsiye ediliyor.

Uygulama son derece zahmetsiz bir süreç gerektiriyor; soğuyan ve fazla sıvısı süzülen kahve telvesi doğrudan tuvalete dökülüyor ve sifon hemen çekilmeyerek telvenin birkaç saat veya gün boyunca etki etmesi bekleniyor.

Çok yönlü bir doğal kaynak olan kahve telvesi aynı zamanda buzdolabı, ayakkabılık ve çöp kutularındaki kokuları emmek, elde kalan sarımsak ile balık kokularını arındırmak ve asidik toprak seven bitkilere gübre sağlamak amacıyla da yaygın şekilde kullanılıyor.