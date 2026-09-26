Fransa’da akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması üzerine yüksek faturalarla karşılaşan sürücüler çareyi komşu ülkelere gitmekte buldu. Ülkede motorin ve benzin fiyatlarındaki tırmanış sürerken, bütçesini korumak isteyen yüzlerce Fransız vatandaşı akaryakıt ikmali için İspanya ve Belçika sınırındaki istasyonlara yöneldi.

Sınır ötesindeki ucuz fiyatlar nedeniyle kilometrelerce yol katetmeyi göze alan sürücüler, depo bazında ciddi oranda tasarruf sağlıyor. Örneğin Fransa’nın Aude bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 40 litrelik dizel deposunu İspanya’da dolduran Yohann isimli bir sürücü, yapılan her tam depoda 20 Euro’dan fazla kazanç elde ettiğini belirtiyor.

Artı33'de yer alan habere göre, İki ülke arasındaki fiyat farkı ise dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. İspanya’nın sınır kentleri La Jonquera ve Figueres’te motorin litre fiyatı 1,90 Euro seviyelerinde seyrederken, aynı dönemde Fransa’nın belirli bölgelerinde bu rakam 2,50 Euro’ya kadar yükseliyor. Arayı kapatmak isteyen Fransız sürücülerin komşu ülkelere olan bu akınının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.