Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta 10 gol ve 4 asist üreten Mason Greenwood, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler ise yaz transfer döneminde Marsilya'dan 39 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı İngiliz kanat oyuncusunu ocak ayında göndermeye sıcak bakmıyor.

ATLETICO'NUN PLANI İKİ OYUNCUYA BAĞLI

El Gol Digital'in haberine göre; Atletico Madrid, temmuz ayında da ilgilendiği Greenwood'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin yeniden harekete geçmesi, Alex Baena ve Ademola Lookman'ın durumuna bağlı.

Premier Lig kulüpleri Baena'ya, Roma ise Lookman'a ilgi gösteriyor. Habere göre Atletico Madrid, bu iki oyuncuyla ilgili gelişmelere göre Greenwood için adım atacak. Fenerbahçe'nin ayrılığa sıcak bakmayan tutumu sürerse İspanyol ekibi ocak ayında başka seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.

NAPOLI GÖZLEMCİLERİ LIVERPOOL MAÇINI İZLEDİ

Napoli'nin gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yakından takip etti. Atletico Madrid ve Napoli dışında da Avrupa kulüplerinin 25 yaşındaki oyuncuya ilgisi sürüyor.