Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Norveç merkezli Equinor, bazı bilişim teknolojileri sistemlerini hedef alan siber saldırı tespit edildiğini duyurdu. Şirket, saldırının operasyonlarını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini bildirdi.

Equinor'dan yapılan açıklamaya göre, saldırının tespit edilmesinin ardından durum ilgili makamlara iletildi. Saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistem bütünlüğünü tam olarak yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynaklar seferber edildi.

Şirket, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına dair bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği de kaydedildi.