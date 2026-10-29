Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatını aksatması ve Asya'dan gelen güçlü talebin etkisiyle megavatsaat başına 100 euroyu aştı. Hollanda merkezli referans gaz piyasası TTF'de kasım vadeli kontratların fiyatı gün içinde 101 euroya yaklaştı.

Eylül başında 70 euronun altında işlem gören fiyatlar, böylece Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

KATAR'IN SEVKİYATI DÖRTTE BİRE GERİLEDİ

Fiyat artışında Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın etkili olduğu belirtiliyor. Küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini sağlayan Katar'ın sevkiyatlarının, savaş öncesi seviyesinin dörtte birine gerilediği aktarılıyor.

Boğazın açılmasına yönelik ilerleme sağlanamaması, Avrupa'nın kış aylarına ilişkin gaz tedariki beklentilerini de olumsuz etkiliyor.

ASYA İLE LNG REKABETİ

Asya'daki ithalatçılar, tedarik kesintisi riskini azaltmak için spot piyasadan yüksek fiyatlarla gaz alıyor. Çin'in stok hedeflerine ulaşmak amacıyla alımlarını sürdürmesi de talebi destekliyor.

Analistlere göre güçlü talep, LNG kargolarının Avrupa yerine Asya'ya yönelmesine neden oluyor. Avrupa ülkeleri de tedariki güvence altına almak için Asyalı alıcılarla daha yüksek fiyatlar üzerinden rekabet etmek zorunda kalıyor.

SERT KIŞTA 130 EURO SENARYOSU

Analistler, kış aylarının aşırı soğuk geçmesi halinde Avrupa'da doğalgazın megavatsaat fiyatının 2027'nin başında 130 euroya kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Kasım başında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması ve rüzgar hızının düşük seyretmesi bekleniyor. Bu koşulların, yeterince dolmayan doğalgaz depolarından daha hızlı gaz çekilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Fiyatların 100 euronun üzerine çıkmasının, talebi sınırlamaya yönelik hükümet müdahalelerini de gündeme getirebileceği belirtiliyor.