Avusturya genelinde sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte kiler, garaj ve bahçe kulübelerinde alışılmadık büyüklükte örümcekler görülmeye başlandı. Yetişkin bir insanın avuç içi büyüklüğüne ulaşabilen bu tüylü örümcekler, vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken uzmanlar durumun mevsimsel bir sığınma arayışından ibaret olduğunu belirtiyor.

İKİ AYDA 200'Ü AŞKIN İHBAR GELDİ

Avusturya Doğa Koruma Birliği (Naturschutzbund) verilerine göre, eylül ayının başından bu yana halktan 200'ün üzerinde ihbar geldi ve bunların 175'i uzmanlarca doğrulandı. İhbarların 66'sı Steiermark, 49'u Aşağı Avusturya ve 43'ü Burgenland eyaletlerinden yapıldı.

Gözlemler bölgesel olarak iki farklı tür üzerinde yoğunlaşıyor:

Güney Rus Tarantulası (Lycosa singoriensis): Yaklaşık 4 santimetrelik gövdesi ve 10 santimetreye varan bacak açıklığıyla Orta Avrupa’nın en büyük örümceği sayılıyor. Yaklaşık bir asırdır Viyana ve çevresinde yaşayan tür, bu sonbahar Tuna kıyısındaki Tulln kentinde görülerek Avusturya'daki en kuzeybatı kaydına ulaştı.

Siyah Karınlı Tarantula (Hogna radiata): 2,5 santimetre boyundaki bu Akdeniz kökenli tür, 1970'lerden beri ülkede görülüyor. Son yıllarda kuzeye doğru yayılan tür, bu yıl Steiermark ve Karintiya'daki tüm ihbarların kaynağını oluşturdu. Ağustosta Gail Vadisi'nde çekilen bir fotoğrafla türün ülkedeki en batı sınırı da güncellendi.

İki türün yaşam alanları yalnızca Burgenland eyaletinde kesişiyor.

İSİMLERİ TARANTULA KENDİLERİ KURT ÖRÜMCEĞİ

Halk arasında "tarantula" olarak adlandırılsalar da her iki tür de aslında ağ örmek yerine yerde avlanan kurt örümcekleri ailesine ait. Havaların soğumasıyla birlikte dondurucu sıcaklıklardan korunmak isteyen örümcekler, doğadaki kaya yarıkları yerine evlerin havalandırma boşluklarını, paspas altlarını ve bodrum köşelerini tercih ediyor.

ÖLDÜRMEK YASAK

Görüntüleri ürkütücü olsa da uzmanlar bu örümceklerin insan sağlığı için tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Yalnızca doğrudan tehdit edildiklerinde ısıran bu canlıların zehri, en fazla bir yaban arısı sokması veya hafif bir cilt kızarıklığı kadar etki yaratıyor.

Avusturya yasalarına göre koruma altında bulunan ve nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan bu örümceklerin öldürülmesi veya doğadan koparılarak evde beslenmesi kesinlikle yasak. Yetkililer, evlerde karşılaşılan örümceklerin bir kavanoz ve kağıt yardımıyla zarar verilmeden dışarı bırakılmasını, mümkünse fotoğraf çekilerek doğa koruma uzmanlarına iletilmesini tavsiye ediyor.