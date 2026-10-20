Avukat Afşin Hatipoğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayını esnasında yabancı ülke kodlu numaralar üzerinden arandığını ve ardından tehdit mesajları aldığını kamuoyuna duyurdu.

CANLI YAYINDA YABANCI NUMARALARDAN ARANDI

Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yayın esnasında ilk olarak +63 alan kodlu bir numaradan arama geldi. Yayında olduğu için telefonu açamayan Hatipoğlu'na ardından bir mesaj gönderildi. Mesajda, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün bir yöneticisinin adı kullanılarak yayını derhal terk etmesi istendi.

Söz konusu numarayı engellemesinin ardından bu kez +62 ile başlayan başka bir numaradan arandığını belirten Hatipoğlu, kendisini tanıtan kişinin örgüt liderinden "izin aldığını" öne sürerek kendisine 5 milyon lira "ceza" kesildiğini ve bu parayı ödememesi halinde öldürüleceğini söylediğini ifade etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, KORUMA TALEP ETTİ

Hatipoğlu, İstanbul Emniyeti ile görüşmek için verilen randevunun daha sonra iptal edilerek konunun karakola aktarılmasının istendiğini belirtirken, koruma talep etti.

HATİPOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarını paylaşan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma akşamı Sözcü TV yayınındayken +63 ile başlayan bir telefon numarasından arandım. Yayında olduğum için telefonu açamadım. Daha sonra bana bir mesaj gönderildi. Mesajda, Daltonlar örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmem istendi. Numarayı engelledim. Daha sonra +62 ile başlayan başka bir numaradan arandım. Arayan kişi, kendisini tanıtarak Daltonlar örgütünün liderinden izin aldığını söyledi. Bana 5 milyon lira ceza kestiğini, bu parayı vermezsem beni öldüreceğini belirtti.

Konuyla ilgili elimizdeki belgelerle birlikte suç duyurusunda bulundum ve koruma talep ettim. Bir emniyet mensubu tanıdığım aracılığıyla İstanbul Emniyetine de ulaştım ve onlarla istişare etmek istedim. Bugün için bana randevu verildi. Ancak daha sonra aranarak, konuyu bir karakola anlatmam gerektiği söylendi ve randevum iptal edildi.

Bu aşamada, yaşadıklarıma ilişkin somut bilgileri en ufak bir yorum katmadan sizlerle paylaştım. Konuyla ilgili henüz siyasi veya şahsi bir yorum da yapmayacağım, yaşadığım yalın gerçek budur; 'Ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden birinin adı kullanılarak tehdit edildim. Televizyon yayınını terk etmem, istenen 5 milyon lirayı ödemezsem öldürüleceğim söylendi.' Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında. Devletten başka beni koruyacak bir merci, halktan başka da bir dayanağım yok."