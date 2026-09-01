İzmir'de yürüyüş sırasında öldürülen avukat Ali Aydın'ın cinayetinde sanık M.D.E. tarafından yapılan ve 'Zaten ölecekti' şeklinde başlayan ifade, soruşturmanın detaylarını ortaya koydu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"ZATEN ÖLECEKTİ, VAKTİ GELMİŞTİ"

İddianamede, olayın yaşandığı gün sanığın ağabeyinin Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek M.D.E.'nin vücudunda yaralar olduğunu bildirmesi üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin şu sözlerine yer verildi: "Maktulü ben öldürdüm, zaten ölecekti vakit gelmişti, ben vesile oldum. Bu şahıs zaten ölmeyi hak ediyordu. Önce sopayla vurdum, daha sonra kafasına taşla vurdum, ölmesini istedim."

Sanığın kan örneğinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunan bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, otopsi raporunda Aydın'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği vurgulandı. İddianamede, Maktulü tanıdığına dair delil mevcut olmayan ve sakinleştirici ilaçlar kullandığı raporla sabit olan şüphelinin, asabiyetinin de rol oynadığının değerlendirildiği vahim vakada cesedin özellikle baş ve boyun bölgesinde gözlemlenen ve ayırt edici özellikleri mezkur otopsi raporuyla kayıt altına alınan bulgulara ilaveten vakanın süresi, kasten öldürme fiilinin acıma hissi olmaksızın işlendiğine delalet ettiği belirtildi.

Aydın'ın rutin olarak Karşıyaka Hatıra Ormanı'nda yürüyüş yaptığı, 24 Aralık 2025'te Almanya'ya gittiği, 11 Ocak'ta İzmir'e döndüğü, dönüş yaptıktan sonra ilk kez olay günü yürüyüşe çıktığı kaydedildi. Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta avukat Ali Aydın ölü bulunmuş, olaya ilişkin M.D.E. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde Aydın'ı öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık M.D.E. hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.