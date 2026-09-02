Olay, 14 Ocak 2026’da Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. Emekli öğretmen ve avukat olan, eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Başına taşla vurulan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aydın’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Mahmut Delil Erik gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Erik hakkında, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanık hakkında ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“Olay siyasi değil”

Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Erik, olayın siyasi bir nedenle gerçekleşmediğini söyledi.

Uyuşturucuyu olaydan yaklaşık 3 hafta önce bıraktığını ve sonrasında bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Erik, olaydan bir gün önce ağabeyinin kendisini hastaneye götürdüğünü, ertesi gün için de psikiyatri bölümünden randevu aldığını anlattı.

Olay gecesi dağlık bölgeye gittiğini söyleyen Erik, Aydın ile karşılaşmasını şu sözlerle anlattı:

“Bir süre sonra karşımdan merhum, başında fener bulunan bir şapkayla geliyordu ve elinde de sopa vardı. Hayatımda hiç görmemiştim. Bir şeyler söylenerek geliyordu. Ben de korktum. Aramızda bir arbede oldu. Kafamdan bir darbe yedim ve aklım başımdan gitti. Sonrasını da hatırlamıyorum.”

Tutukluluğu devam etti

Duruşmada Aydın’ın eşi Kızbes Aydın, yakınları ve çok sayıda avukat da hazır bulundu. Ailenin avukatları, sanığın cezalandırılmasını ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Delil Erik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Kasım’a erteledi.