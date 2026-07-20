12 Eylül askeri darbesi döneminde siyasi davalarda görev alan ve İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucuları arasında yer alan avukat Nebi Barlas, 86 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın vefatını, İHD İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Barlas'ın 12 Eylül askeri darbe döneminde işkenceye maruz bırakılmış ve idam ile yargılananların müvekkilliğini yaparak her türlü hak ihlalina karşı 'cesurca savunma' yaptığı belirtildi. Barlas, yaşamı boyunca hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkı için verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edindi.

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