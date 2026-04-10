İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 92’si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 19. duruşması dün ilginç bir savunmaya tanıklık etti.

‘BAZ KANIT OLMAZ’

40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İSTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek’in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, rüşvet iddiaları için sadece para dolu çantalarla aynı baz istasyonunda yakalanmanın kanıt olmayabileceğini göstermek için, duruşmaya beraberinde 500 bin lira getirdi.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, müvekkili Melih Geçek’e yönelik suçlamaların ne kadar dayanaksız olduğunu SÖZCÜ TV muhabiri Sezin Ceren Övüç’e anlattı.

Avukat Koçoğlu, paraları gösterip, şöyle dedi:

“Burada 500 bin lira para var. Çanta nerede burada? Para da burada. Dekont da burada. Baz da burada. Biz size bugün baz verdik ya! Bir çanta lazım, bir para lazım. Şimdi ben müvekkilimin tahliyesi karşılığında rüşvet verdim desem… Ya da ‘geçen hafta falanın tahliyesi karşılığında heyete tamamına para verdim’ desem… Bunları söylesem nasıl ispatlayacaksınız? Bu insanlar işte bu yüzden yatıyor. Dosyada bu yapılıyor. Baz kaydıyla yargılıyorsunuz. Bir deli çıkıyor, ben para verdim diyor; ispatı yok. Nasıl aklayacaksınız? Aklayamazsınız. Bu insanlar aklayamadı, siz de aklayamazsınız. Bizim yargı sistemimiz bu yüzden ‘şüpheden savcı yararlanır’a döndü.”

KURT KARAR VERMİŞ

Müvekkilim iddianamede “özel vasfı haiz” diye gösteriliyor. Özel vasfı haiz birine soru sormuyorsanız bunun 2 anlamı vardır: Ya kurt kuzu yemeye karar vermiştir ya da savcı artık özel vasfı haiz olunmadığının farkındadır.”

Melih Geçek (solda) - Ekrem İmamoğlu

11 ay sonra ilk kez kendisini anlatabildi

Müvekkili İSTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek’in serbest bırakılmasını isteyen avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “29 Nisan 2025’ten beri tutuklu olan, 11 ay sonra ilk kez kendini anlatabilen ve 11 ay sonra kendisine sorulmayan sorulardan burada yargılanan bir şahıs var” diyerek, Geçek’in suçsuz olduğunu söyledi ve tahliyesini istedi.