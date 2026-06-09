Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Musa D. ile Sefer B. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan mütalaada, her iki sanığın da “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, H.B.’nin savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Aralık 2024’te avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen katip Sefer B.’yi ofislerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı. Sanıklar, 5 Mart 2025’te görülen duruşmada ise tahliye edildi.