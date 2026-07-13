Avukat Ahmet Şahin’in cep telefonuna, açık rızası ve bilgisi olmadan pazarlama amaçlı SMS gönderildiği, ardından şirket tarafından aramalar yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine Şahin, “açık rıza alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği” gerekçesiyle KVKK’ya başvurdu.

KVKK: HUKUKA AYKIRI

Şirket, numaranın başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini ve şikayet sonrası silindiğini savundu. Ancak KVKK, veri sahibinin onayı olmadan ticari ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek şirkete 1 milyon lira ceza kesti.

“KİŞİSEL VERİLER DİJİTAL KİMLİĞİMİZ”

Avukat Ahmet Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılmasının ciddi riskler taşıdığını belirterek, vatandaşlara benzer durumlarda KVKK’ya başvurmaları çağrısında bulundu.