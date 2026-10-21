Hukukçu Afşin Hatipoğlu, SÖZCÜ TV’de katıldığı canlı yayın sırasında ve sonrasında kendisini “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle ilişkilendiren kişiler tarafından telefonda tehdit edildiğini açıkladı. Hatipoğlu +63 ve +62 kodlu yurtdışı numaraları tarafından arandığını söyledi.

KORUMA İSTEDİM

Yayında fon krizi, SPK, İmamoğlu ve Murat Ağırel hakkında konuşan Hatipoğlu, kendisinden yayını terk etmesinin istendiğini, 5 milyon lira ceza kesildiğinin söylendiğini ve parayı ödememesi halinde ölümle tehdit edildiğini belirtti. Hatipoğlu, suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini duyurdu.

“Daltonlar örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmem istendi. Numarayı engelledim. Daha sonra +62 ile başlayan başka bir numaradan arandım. Arayan kişi, kendisini tanıtarak Daltonlar örgütünün liderinden izin aldığını söyledi.

Bana 5 milyon lira ceza kestiğini, bu parayı vermezsem beni öldüreceğini belirtti. Konuyla ilgili elimizdeki belgelerle birlikte suç duyurusunda bulundum ve koruma talep ettim. Bir emniyet mensubu tanıdığım aracılığıyla İstanbul Emniyetine de ulaştım ve onlarla istişare etmek istedim. Bugün için bana randevu verildi. Ancak daha sonra aranarak, konuyu bir karakola anlatmam gerektiği söylendi ve randevum iptal edildi.”