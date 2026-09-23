Bursa'nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin (26) öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hakkı Çetin, "Ayaklarına korkutmak amacıyla ateş açtım. Öldürmek amacıyla ateş etmedim" dedi.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

28 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde Hakkı Çetin, soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan'ın (40) kız kardeşi Hatice Kocaefe ve ailesine tabancayla ateş açtı. Elif Çalışkan dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kocaefe, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin emniyete devredilmesiyle soruşturmayı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yürüttü. Ekipler, Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesindeki rezidanstaki evinde yakaladı. Çetin'in 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, olayla bağlantılı 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Hakkı Çetin, emniyette verdiği ifadede, "Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim" dedi.

TUTUKLANDILAR

Hakkı Çetin ile yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan Ali Çetin, Esra Üstünel, Serkan Sakin ve Hakan Sünbül tutuklanırken, Salih U. ve Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, ara kararında Esra Üstünel ve Hakan Sünbül'ü tahliye etti.

AVUKATLAR ADLİYEDE TOPLANDI

Duruşma öncesinde Bursa Adliyesi önünde avukatlar bir araya geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Tekirdağ, Gaziantep, Mardin ve Eskişehir baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, meslektaşlarının öldürülmesinin yalnızca bir cinayet dosyası olmadığını, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınmasının savunma hakkı açısından da ele alınması gerektiğini vurguladı.

DURUŞMADA SAVUNMALAR

Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar, sanıklar, baro başkanları ve aile üyeleri katıldı. Elif Çalışkan'ın yürüteçle salona girdiği görüldü.

Hakkı Çetin savunmasında, Elif Çalışkan ile aralarında ticari husumet olmadığını, "hatır çeki" alışverişi yaptıklarını öne sürdü. Çetin, "3-4 ayaklarına doğru korkutmak amacıyla ateş açtım. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Hatice Hanımı zaten tanımıyorum" dedi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Elif Çalışkan, kardeşinin öldürülmesinin ardından sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Aile, olayın bir intikam eylemi olduğunu savunurken, Rahmi Kocaefe "Günde 4-5 saat ağlıyorum. Davacıyım" dedi.