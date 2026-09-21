Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının 27 Haziran'daki vefatının ardından mirasla ilgili yasal süreç başlarken, vasiyetnamenin geçen hafta açıklanması bekleniyordu. Ancak Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, bazı taraflara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelendi.

İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri'nde hazırlattığı vasiyetnameye T24 ulaştı. İnanır'ın 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ederek 2022'de yeni bir vasiyetname düzenlediği ortaya çıktı.

VASİYETİNİ DOKTOR RAPORU VE İKİ TANIKLA HAZIRLATTI

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; Kadir İnanır'ın vasiyetnamesini noter huzurunda, doktor raporu ve iki tanığın katılımıyla hazırlattığı belirtildi.

İnanır, vasiyetinde üç otomobili ile gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki paralarını ve faizlerini bıraktı. Koleksiyonları, sanat eserleri ve maddi-manevi değeri bulunan eşyalarının yanı sıra tüm alacak ve telif haklarını da vasiyetine dahil etti.

TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Vasiyetnameye göre Kadir İnanır, maddi ve manevi mirasının tamamını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktı.

İnanır ayrıca hayatının belgeselinin yapılması ile kendi adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktı. Ortak avukatları açıklamasında, “Hayattayken vekilliğini üstlendiğimiz Sayın Kadir İnanır; beyaz perdede yarattığı karakterler, taşıdığı duruş ve milyonların hafızasına kazınan yüzü ile bir çağın simgesi olarak yer almıştır. Sayın Kadir İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi ile büyüttüğü kıymetli hikâyesi Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır” ifadelerini kullandı.





Avukat Alınak’ın açıklaması şöyle:

“Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetine uymaları”

“Sayın Kadir İnanır’ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır’ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde, gerekli sağlık raporu alınarak, tanıklar huzurunda ve tüm hukuki şekil şartlarına uygun biçimde düzenlenen vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenmiştir. Vasiyetname tüm mirasçıların incelemesine açık olup içeriği ve ayrıntıları tarafların bilgisi dahilindedir.

KURAL HAYATTA OLMAZSA MİRASIN TİHV, İHD VE NESİN VAKFINA BIRAKILMASINI İSTEDİ



Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır’ diyerek sonlandırmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Son dönemde mirasla ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını belirten Alınak, söz konusu haberler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Avukat Alınak, “İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi, Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır. Vasiyetnameye ilişkin hukuki hususların, yaşanan büyük kaybı gölgede bırakacak tartışmalara dönüştürülmemesini, merhumun ve Jülide Kural’ın beyanlarına dayanmayan spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini, tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtiyoruz” dedi.