İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Kendisini avukat olarak tanıtan S.S. isimli kadının, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alabileceğini ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş ayarlayabileceğini söyleyerek vatandaşlardan para talep ettiği belirlendi.

Şüphelinin bu yöntemle 17 kişiden toplam 2 milyon 275 bin lira aldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.S.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.