Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişinin de yaralanmasına neden oldu. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise 89 gündür firari.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, Hacı Mehmet Ersoy "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyor. Fakat 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyenin gerekçesi ise "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" diye belirtildi.

Palmiye Sitesi’nde yaşamını yitirenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

Firari Hacı Mehmet Ersoy’un avukatı Mehmet Saka, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Saka, 89 gündür firari olan Ersoy’un hasta olduğunu ve hasta alt bezi kullandığını da belirterek yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı'nın yaptığı açıklamada, “Hacı Mehmet Ersoy hâlâ yakalanmadı. Ama bu firarinin avukatı, şu anda keyfine bakmaya devam eden bu adam adına ‘altı bezleniyor’ diye tutuklama kararının iptali için dilekçe verdi. Cezaevinde sağlık hizmeti verilemeyecek bir durumda mı? Hayır değil. Bu ülkede çok daha ağır hastalıklarla tutuklu kalan, tedavisi cezaevi şartlarında sürdürülen yüzlerce insan var. Neden Hacı Mehmet Ersoy için bambaşka bir muamele söz konusu oldu?” ifadelerini kullandı.

ERSOY’A BAKAN KİM?

“Gerçek ve bilim dışı bir raporla kaçması için göz yumulan bu adamın sağlık durumu ile ilgili hiçbir ifadelerine inanmıyoruz” diyen Karslı sözlerine şöyle devam etti: “Firari olan adam için bez bağlıyor, bakıma muhtaç diye tutuklama kararına itiraz ediyorlar. Adaletsizliğin verdiği cesaret bu olsa gerek... Madem bakıma muhtaç sağlık hizmetlerine erişimi nasıl sağlıyor? Bu adama kim nerede bakıyor? Biz sağlanması gereken adalete ulaşana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar oyalamaya çalışırlarsa çalışsınlar ne kadar adaletten kaçarlarsa kaçsınlar, biz ne kadar haklı olduğumuzu ve bize bu büyük acıları kimin yaşattığını çok iyi biliyoruz asla da unutmayacağız.”

İrem Türkmener Karslı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un neden hâlâ yakalanmadığını” sorusunu sormuştu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, “Aranan şahsın yakalanmasına yönelik şahsın ikamet adresi, çocuklarının ev ve iş yerleri kontrol edilmiş ancak yakalanması mümkün olmamıştır. Aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” açıklamasına yer verildi.