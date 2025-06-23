9 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması üzerine Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu öncülüğünde, Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapıldı.
Pehlivan'ın tutukluluğuna itirazın ardından yapılan açıklamada, bütün anayasal kurumlar ve kamu görevlileri Anayasa’ya saygıya çağrıldı. Adliye içinde toplanan avukatlar alkışlarla "savunma susmadı, susmayacak", "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.
Son aylarda birbirini izleyen operasyonlarda avukatların da gözaltına alınması ya da tutuklanması Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi. Adliye içinde toplanan avukatlar "savunma susmadı, susmayacak", "hak, hukuk, adalet" sloganları ve alkışlar eşliğinde adliye önüne çıktı.
Adliye önündeki basın açıklamasında ilk olarak İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu söz altı.
Baro tarafından basına dağıtılan açıklama metninde, şafak vakti özel konuta baskından başlayan ve ters kelepçe ile toplu teşhire varan görevin kötüye kullanılması sonucu ihlal dalgaları, savaş halinde bile geçerli olan 'suçsuz sayılma hakkı'nı daha baştan yok edilmesine dikkat çekildi.
AVUKATLARA YÜRÜYÜŞ ENGELİ
Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından İstanbul Barosu’na yürümek isteyen avukatlar, polis barikatıyla karşılaştı...
Güvenlik güçlerinin kurduğu barikat, yürüyüşü engelledi.
OTURMA EYLEMİ KARARI
Polis barikatının ardından yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine, megafonla yapılan anonsla avukatlara adliye binasına dönmeleri ve heykel önünde oturma eylemi başlatmaları çağrısı yapıldı.
Çağrıya uyan çok sayıda avukat, adliye binasına geri dönerek heykel önünde sessiz oturma eylemine geçti.