İBB Davası’nın yeni celsesi, Silivri’de 1 milyarı aşan bir harcamayla yeni inşa edilen 2 bin 295 kişilik salonda bugün başlayacak. Dört ay süren ilk celsede, aralarında 107 tutuklunun da bulunduğu toplam 414 sanık yargılanmıştı. Halen davada 59 tutuklu sanık bulunuyor.

MAHKEMEDEN 2 AY HEDEFİ

Davanın bugünkü duruşmasında, İmamoğlu’nun avukatları, savunma yapabilmesi için talepte bulunacak. Geçen duruşmada, İmamoğlu’nun, savunması 1.5 güne kısıtlanmak istenmiş, İmamoğlu buna itiraz edince de salondan çıkarılmıştı. Çıkan tartışma üzerine hakim, İmamoğlu’nun kimlik tespiti dahi yapılamadan “susma hakkını kullandığını” karar altına almıştı.

Davada ayrıca, ilk celsede yapılan usul hataları dile getirilerek, avukatlar müvekkilleri hakkında taleplerde bulunacak. Bu arada mahkemenin, savunmaları ve diğer işlemleri yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi. İkinci celsenin, savunmalar nedeniyle yoğun bir takvimle geçmesi bekleniyor.

İmamoğlu: 21 Temmuz’u unutmam

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Nasıl ki bu köhne avluya bir serçe kanadıyla umut gelmişse, memlekete de refah, mutluluk ve adalet gelecek. Ben bu minik kuşun avluma indiği 21 Temmuz’u unutmayacağım. Siz de unutmayın, unutturmayın” ifadelerini kullandı.

İnce’den ziyaret

CHP’li Muharrem İnce, İmamoğlu’nu ziyaret etti. İnce, “İmamoğlu 510 gündür hükümsüz tutsak! Kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var” dedi.

‘Bu yaşananların hepsi bozma gerekçesi’

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü İBB davasında ikinci celse başlarken ilk celsedeki usul ihlalleri yeniden gündeme geldi. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının alınıp alınmayacağı da merak konusu. Tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in avukatı Enes Ermaner, altı kritik usul ihlali yaşandığını savundu. Ermaner; kimlik tespiti yapılmadan duruşmaya başlandı, savunma kısıtlandı, gerekçesiz kararlar verildi, sanıklar salondan çıkarıldı, İmamoğlu’nun susma hakkını kullandığına dair karar verildi. Bunların hepsi bozma sebebi” tespitinde bulundu.