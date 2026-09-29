Türkiye’de geleneksel meslekleri bırakıp tarım ve üretim sektörüne yönelen girişimcilerin karlı başarı hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Yıllarca adliye koridorlarında avukatlık yapan bir girişimci, mesleğinin getirdiği yoğun strese ve sınırlı kazanca veda ederek üretim sektörüne adım atmaya karar verdi.

30 BİN TL MAAŞI BIRAKIP KENDİ İŞİNİ KURDU

Avukatlık yaptığı dönemde aylık ortalama 30 bin TL kazandığını belirten girişimci, kurduğu modern mantar üretim tesisi sayesinde finansal olarak hayatının dönüm noktasını yaşadı. Mesleği bıraktıktan sonra üretim süreçlerini öğrenerek kendi tesisini faaliyete geçiren eski avukat, kısa sürede yüksek verim elde etmeyi başardı.

"KİLOSUNU 140 TL'DEN SATIYORUM, AYDA 250 BİN LİRA KAZANIYORUM”

Tesisinde ürettiği mantarların kilogramını piyasada 140 TL’den satışa sunduğunu belirten başarılı girişimci, aylık kazancının 250 bin TL seviyelerine ulaştığını ifade etti. Yaptığı iş değişikliğinden son derece memnun olduğunu vurgulayan girişimci, "Aylık 30.000 TL maaşla çalışmaktansa mantar tesisi açtığınızda aylık 250.000 TL kazandırıyor. Mantarın kilosunu 140 TL'den sattığınızda tüm masraflar çıktıktan sonra geriye gerçekten çok iyi bir para kalıyor” dedi.

Mantar üreticiliğinin doğru pazar ve iklimlendirme koşulları sağlandığında son derece karlı bir yatırım aracı olduğunu kanıtlayan bu girişim, masa başı işini bırakıp kendi üretim tesisini kurmak isteyen çok sayıda vatandaşa da örnek teşkil ediyor.