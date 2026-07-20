Adana'nın Ceyhan ilçesinde üreticilik yapan 44 yaşındaki Mehmet Savrun, yıllarca sürdürdüğü avukatlık mesleğini bırakarak tarım ve hayvancılığa yöneldi. Bitkisel üretimin yanı sıra geçen yıl başladığı küçükbaş hayvancılıkta kısa sürede sürüsünü büyüten Savrun, hayvan refahını artırmak için dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

250 BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİYOR

Hatay'dan temin ettiği dört Suffolk koyunuyla başladığı yetiştiricilik faaliyetini damızlık üretime dönüştüren Savrun, doğumlar ve yeni alımlarla sürüsünü 250 başa ulaştırdı.

AHIRA KLİMA SİSTEMİ KURDURDU

Serin iklim koşullarına uyumlu olan Suffolk ırkının yaz sıcaklıklarından daha az etkilenmesi amacıyla çiftliğindeki ahıra klima sistemi kurdurdu.

Savrun, özellikle yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıkların hayvanların sağlığını ve verimini olumsuz etkileyebildiğini belirterek, kuzuların ilk aylarda sıcak ve neme karşı daha hassas olduğunu söyledi. Hayvanların konforunun üretim kalitesine doğrudan yansıdığını ifade eden Savrun, bu nedenle ahırın iklimlendirilmesine yatırım yaptığını dile getirdi.

Çiftlikte görev yapan veteriner hekim Ahmet Mert de Suffolk koyunlarının serin ortamları tercih ettiğini belirterek, özellikle yavru hayvanların sıcak hava koşullarından daha fazla etkilendiğini söyledi. Mert, ahırda klima kullanılmasının bölge şartlarında hayvan refahı açısından önemli bir uygulama olduğunu vurguladı.