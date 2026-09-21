İngiltere’nin East Sussex bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki Liz East, yıllarını adadığı hukuk kariyerini radikal bir kararla arkasında bıraktı. Yüksek hedeflerle çıktığı yolda haftada 12 saati aşan yorucu çalışma temposu ve kurumsal dünyanın stresiyle yüzleşen East, çözümü doğaya ve çok sevdiği hayvanlara yönelmekte buldu.

6 yıllık zorlu hukuk eğitiminin ardından 4 yıl boyunca ceza savunma alanında asistan olarak çalışan genç kadın, zamanla tükenmişlik hissettiğini fark etti. Kurumsal kültürün çalışanları sürekli bir baskı altında tuttuğunu belirten East, "Kurumsal dünyada çok çalışmadığınız sürece tembellik ediyormuşsunuz gibi davranılıyor. İnsanlar sadece yüksek gelir için bu strese katlanıyor ama bu bir yaşam tarzı değil. Kendimi bir kum tanesi gibi hissediyordum ve kalmaya devam etseydim tamamen tükenecektim” diye konuştu.

TALEBİ GÖRDÜ YENİ İŞE BAŞLADI

Hukuk sektöründen ayrıldıktan sonra kısa bir süre danışmanlık yapan ve ardından bir barda çalışarak çevre edinen Liz East, bölgesinde profesyonel evcil hayvan bakımına ciddi bir talep olduğunu keşfetti. Köpek bakıcılığı yapan eşinin işine duyduğu tutkuyu gözlemlemek de bu radikal kararı almasında dönüm noktası oldu.

GÜNLÜK 26 BİN LİRA KAZANIYOR

Bugün kendi köpek gezdirme ve pansiyon hizmetini yürüten East, günde 20 ila 30 köpeğin bakımını üstleniyor. Saatlik 14 sterlin (914 TL) ücretle çalışan genç girişimci, günlük cirosunun 300 ila 400 sterline (19.602 TL- 26.136 TL) ulaştığını ifade ediyor. Eski avukatlık mesaisine kıyasla yarı yarıya daha az çalışan East, aylık gelirinin ise kurumsal hayatındakinden binlerce sterlin daha fazla olduğunu belirtiyor.

"BİR SANİYE BİLE PİŞMAN OLMADIM”

Elde ettiği finansal başarıya rağmen bu işe sadece para için girilmemesi gerektiğinin altını çizen East, temel motivasyonun hayvan sevgisi olması gerektiğini vurguladı.

Diplomam her zaman bir kenarda duruyor ama bir daha asla o mesleğe döneceğimi sanmıyorum diyen East, “Artık her sabah severek uyanıyorum. Hayat mutsuz olduğunuz bir işte vakit kaybetmek için çok kısa; değişimden korkmayın, ben bir saniye bile pişman olmadım” açıklamasında bulundu.