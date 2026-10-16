Hukuk sektöründeki mesleki faaliyetini sonlandırarak tarımsal üretime yönelen eski bir avukat, mantar yetiştiriciliği sektörüne adım attı. Geleneksel mesleğini bırakma kararını ve tarımsal girişimin getirisini kamuoyuyla paylaşan üretici, iki faaliyet alanı arasındaki finansal getiri farkına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MANTAR ÜRETİM TESİSİ NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Maaşlı bir işte çalışmak yerine kendi üretim tesisini kurmayı tercih ettiğini belirten eski avukat, mantar yetiştiriciliğinin yüksek kârlılık potansiyeli barındırdığını savundu.

Aylık 30 bin TL maaş karşılığında çalışmak yerine tesis kurmanın ekonomik açıdan çok daha avantajlı olduğunu ifade eden üretici, düzenli üretim ve işletme yönetimiyle bu alandan ayda 250 bin TL seviyesinde kazanç sağlanabileceğini belirtti.

KİLO SATIŞ FİYATI VE GELİR DENGESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Üretilen mahsulün pazardaki birim satış değerlerine değinen eski avukat, mantarın kilogram başına 140 TL'den satılması durumunda işletmeye yüksek kâr marjı kaldığını dile getirdi.

Açıklanan gelir verileri mantar yetiştiriciliğinin cazip bir yatırım alanı olduğunu gösterirken, söz konusu gelir düzeyinin tesisin kurulu kapasitesine, iklimlendirme ve kompost gibi işletme giderlerine ve ürünün toptan ya da perakende satış hacmine göre farklılık gösterebileceği değerlendiriliyor.