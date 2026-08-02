Hukuk kariyerini sürdürürken müzik tutkusundan vazgeçmeyen Ekin Kayatekin, gündüz avukat olarak görev yapıyor, akşam ise evinde kurduğu stüdyoda yeni şarkılar üretiyor. Söz ve müziği kendisine ait eserlerle müzik dünyasında da adından söz ettirmeyi hedefleyen Kayatekin, ikinci teklisi "Hak Etsem"i dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu.

AVUKATLIKLA MÜZİĞİ BİR ARADA YÜRÜTÜYOR

Yıllardır avukatlık mesleğini sürdüren Ekin Kayatekin, yoğun iş temposuna rağmen müzik üretmeyi hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. İş çıkışlarında evindeki bir odayı stüdyoya dönüştüren Kayatekin, adliyedeki yoğun tempoyu beste yaparak ve şarkı söyleyerek geride bıraktığını ifade ediyor.

YAŞADIĞI AŞK ACISI ONU BESTECİ YAPTI

Kayatekin'in ikinci teklisi "Hak Etsem", aşkın yanı sıra geç kalmışlık hissini, hayal kırıklıklarını ve insanın kendiyle yaşadığı hesaplaşmayı konu alıyor. Düzenlemesini Aytaç Özgümüş'ün yaptığı eserin mix ve mastering çalışması ise Erkut Kaymaz imzası taşıyor. Şarkı, dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

BİR AŞK YAŞADI 10 ŞARKI ÜRETTİ

Yaşadığı aşk acısını, hayal kırıklıklarını ve hayatın karşısına çıkardığı zorlukları şarkılarına yansıtan Ekin Kayatekin, bugüne kadar yaklaşık 10 eser hazırladı. Genç avukat, müzik kariyerini de adım adım büyütmeyi hedeflerken, yeni çalışmalarını belirli aralıklarla dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Cübbesini çıkardıktan sonraki vaktini tamamen müziğe ayıran Kayatekin, iki farklı kariyeri aynı anda başarıyla sürdürmeye devam ediyor.