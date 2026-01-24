Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Sinner, 4. turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

ABD'Lİ SERİBAŞI KADIN RAKETLERE 2 SET YETTİ

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Pegula ve Keys, 4. turda birbiriyle eşleşti.