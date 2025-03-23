

Başbakan Anthony Albanese'nin merkez sol görüşlü İşçi Partisi hükümeti, yaklaşık 27 milyonluk nüfusa sahip ülkede artan yaşam maliyetleriyle boğuşurken enflasyonla mücadele amacıyla enerji faturalarında 3,5 milyar Avustralya doları tutarında indirim dağıttı .

Albanese, seçim öncesi Salı günü nihai bütçesini açıklamadan önce Pazar günü yaptığı açıklamada, Avustralyalı hanelerin ve yaklaşık bir milyon küçük işletmenin "elektrik faturalarına üç ayda bir taksitler halinde otomatik olarak uygulanan 150 Avustralya doları tutarında ek indirim" alacağını söyledi.

Albanese, bu önlemin maliyetinin 1,8 milyar Avustralya doları olduğunu açıkladığı açıklamasında, "Hazine, bunun 2025 yılında doğrudan enflasyonu yaklaşık yarım puan azaltacağını tahmin ediyor" dedi.

Cumartesi günü duyurulduğu üzere, bütçe aynı zamanda konut satın alma imkânının seçimlerde önemli bir konu haline gelmesiyle birlikte, potansiyel ev alıcılarının mülk edinmelerine yardımcı olmak için bir planı da genişletecek .

Avustralya'daki birçok kişi uygun fiyatlı konutların bulunabilirliğinden memnun değil . Konut, ülkedeki yaşam maliyetinin artmasına en büyük katkıda bulunan unsurdur.

Bütçe taahhütleri, Şubat ayında geniş çapta izlenen bir anketin Avustralyalı seçmenlerin çoğunun İşçi Partisi hükümetinin iktidardan gitmesini istediğini göstermesinin ardından geldi. Ankette, Albanese'nin onay oranı, Mayıs 2022'de göreve seçildiğinden bu yana en düşük noktasına ulaştı.

Henüz resmen seçim ilan etmeyen hükümet, yüksek yaşam maliyetleriyle boğuşan aileleri ve işletmeleri memnun etmeyi amaçlayan bir dizi önlemle desteği artırmaya çalışıyor.

Şubat ayında dört yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez faiz oranlarını düşüren Avustralya Merkez Bankası, o dönemde enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu belirtmiş ve daha fazla gevşeme ihtimaline karşı temkinli davranmıştı.