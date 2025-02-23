

Chalmers, Australian Broadcasting Corporation televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanı mevkidaşıyla birebir görüşmek üzere" Pazar günü Washington'a gideceğini, ticaret ve tarifelerin görüşmelerin bir parçası olacağını söyledi.

Gezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Başbakan Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD ile olan ticaret fazlası nedeniyle Avustralya'yı çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muaf tutmayı değerlendirmesinden sonra gerçekleşti.

Chalmers, Washington'da çelik ve alüminyumla ilgili görüşmeleri tamamlamayı beklemediğini ancak Bessent'le yemin ettikten sonra ilk kez bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Albanese, bu ay, Avustralya'nın yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinin "muazzam başlangıcı" göz önüne alındığında Trump ile bir anlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu söyledi.

ABD'nin Hint-Pasifik'teki önemli güvenlik müttefiklerinden biri olan Avustralya, çelik üretiminde ana hammadde olan demir cevherinin dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen, çelikte küçük bir küresel ihracatçı konumundadır.

Trump, ilk döneminde Avustralya'yı ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muaf tutmuştu.