Avustralya'nın iki petrol rafinerisinden biri olan Geelong'daki Viva petrol rafinerisi büyük bir yangın sebebiyle kapatıldı.

Çarşamba gece yarısı patlama sonucu başlayan yangın sonucu zaten İran savaşı sebebiyle yakıt krizi yaşayan ülkede alarm verildi.

İtfaiye ekiplerin 13 saatlik mücadelesi sonucunda dev yangın söndürüldü. Tesis çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Victoria eyaletinin yakıt ihtiyacının yarısını ve ülkenin genel üretiminin yüzde 10'unu karşılayan bu stratejik noktadaki hasar enerji arzı konusundaki korkuları artırdı.

İtfaiye ekipleri yangının bir ekipman arızasından kaynaklandığını belirledi. Olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılmasına karar verildi.

YAKIT KRİZİNİN ÜSTÜNE GELDİ

Günde 120 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olan dev tesis şu anda sadece kısmi kapasiteyle hizmet verebiliyor.

Hükümet yetkilileri üretimin aksamasının ülke genelinde ciddi şekilde hissedilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İran savaşı sebebiyle başlayan yakıt krizini Avustralya için derinleştiren kaza hükümeti alarma geçirdi.

Enerji Bakanı Chris Bowen yangının İran'da patlak veren savaş nedeniyle arzın zirve yaptığı bir döneme denk gelmesini talihsizlik olarak nitelendirdi.

Ülke genelinde dizel fiyatları son haftalarda iki katına çıktı. Birçok noktada panik alımları ve yakıt kuyrukları gözlemleniyor.

Havayolu şirketleri ise artan maliyetler sebebiyle bazı seferlerini iptal etme yoluna gidiyor.

Bakan Bowen televizyonda yaptığı değerlendirmede "Bu kesinlikle olumlu bir gelişme değil ancak etkinin boyutunu tam olarak belirlemek için önümüzde uzun bir yol var ve şu an henüz sürecin çok başındayız" dedi.

Bakan ayrıca durumu kontrol altına almak için şirket yönetimiyle çok yakın bir temas içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.