

Dünya genelinde tescilli ticari markası ve sıkı kalite standartlarıyla tanınan Avustralya menşeili Pink Lady elması, Türkiye iklimini sevdi. Orijinal adı Cripps Pink olan ve küresel hakları Avustralya Elma ve Armut Üreticileri Birliği’ne (APAL) ait olan premium elma çeşidi için Türkiye, bölgenin en büyük üretim ve tedarik merkezlerinden biri haline geldi.

ISPARTA, NİĞDE VE KARAMAN ÜRETİMİN MERKEZİ OLDU

Türkiye’nin elma ambarı olarak bilinen Isparta, Niğde ve Karaman, Avustralya’nın tescilli meyvesi için stratejik birer üretim üssüne dönüştü. Bölgedeki gece ve gündüz sıcaklık farkları, elmanın kendine has canlı pembe rengini ve dengeli şeker-asit oranını kazanmasında mükemmel iklim koşulları sağladı. Kurulan modern kapama meyve bahçeleri sayesinde rekolte her geçen yıl artıyor.

HER İSTEYEN ÜRETEMİYOR

Pink Lady, dünyada "kulüp çeşidi" (club variety) olarak adlandırılan özel bir statüde yer alıyor. Bu durum, elmanın standart çiftçilik yöntemleriyle rastgele yetiştirilip satılmasını engelliyor. Türkiye'deki üreticiler, uluslararası kalite standartlarını karşılamak ve lisanslı üretim yapmak kaydıyla sürece dahil olabiliyor. Sertlik, şeker oranı ve renk kriterlerini tutturamayan ürünler Pink Lady markasıyla pazara sunulamıyor.

DÜNYA PAZARINA TÜRKİYE'DEN İHRAÇ EDİLİYOR

Isparta, Niğde ve Karaman'daki dev tesislerde toplanıp paketlenen lisanslı elmalar, başta Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Türkiye, sahip olduğu lojistik avantaj ve yüksek meyve kalitesi sayesinde küresel Pink Lady tedarik zincirinde kritik bir role sahip.