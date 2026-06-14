2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı.
Avustralya'nın defans hattı boy uzunluğu dikkat çekti… Avustralyalı oyuncular Circatti 1.90, Souttar 1.98, Burgess’in boyu ise 1.94… Milli futbolcularımız defans hatıtnı geçmekte zorlanırken Avustralyalı oyuncuların fizik üstünlüğü dikkat çekti.
İleri uçta topla buluşan futbolcularımız defans oyuncuları geçmekte zorlandı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
İşte o görüntü: