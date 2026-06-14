2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri dönen millilerimiz Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu mücadeleyi Sözcü TV’de yorumluyor… Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"BİZİM TEKNİK DİREKTÖRÜ DÖVDÜ"

"Adamların teknik direktörü bizim teknik direktörü dövdü... Bu da bir savaştır. Senin iyi tarafların, rakibin zaafları falan dedik... Rakibin iyi tarafını kendin yok edeceksin, biz tam tersini yaptık. Diğer teknik adam da doğruları yaptı.

İlk yarı bizim takım 9 kişi oynadı. Kerem ve Barış Alper'le 9 kişi oynadık. Barış Alper çıktı, 10 kişi oynamaya başladık. İnanılır gibi değil. Buraya gidince bizim teknik direktörün de ayakları yerden kesildi.

Teknik direktörümüz çok kötü bir görüntü verdi. Belki de Milli Takım'daki en kötü teknik direktör performansını gösterdi. Bizim hücum hattındaki 3 kişinin boyunu toplasan onların bir stoperi kadar.

Türk futbolunun kafa vuracak santrforu yok. Bazı gerçekleri anlayacağız. Genç oynatıp kaybetseydin bir iki oyuncu kazanacaktın onu da yapmadı.

"PARÇALARIZ' DEDİK PARÇALANDIK"

Ne Barış'tan ne de Kerem'den bir şey olur. Bu Dünya Kupası onlar için vitrindi ama iyi değiliz.

Arda çok çalıştı, kaptan hiçbir şey oynamadı. Kenan fena durumda değilmiş, oynatabilirmiş Kenan'ı. Bizde iş yapacak adamların karşısına hemen 10 saniyede iki-üç adamla geldiler. Sonucunda da mağlup olduk....

'Biz bunları parçalarız' dedik. Parçalandın gittin... Adam haddini bildi, çok akıllı, çok düzgün oynadılar ve bileklerinin hakkıyla kazandılar.

Zeki'nin iyi bir pozisyonu vardı. İçeri girdi adamlar 6-7 kişi bizden hiçkimse yok. O da kaleye vurmak zorunda kaldı, kornere gitti top.

Uçuyorduk hep beraber, Federasyon Başkanı, Federasyon, uçuyorduk... Avustralya ayaklarımızı yere bastırdı, şimdi göreceğiz.

"Çanakkale Geçilmez"i biz çok akıllı yapmıştık. Bu kez onlar çok akıllı bir "Çanakkale" yaptılar.

"ORKUN'U ÇIKARARAK YANLIŞ YAPTI"

Maçı Avustralya teknik direktörü kazandı. İki teknik direktör arasında bir savaş olacaktı, gördük ki Avustralya teknik direktörü daha iyi hazırlanmış.

İlk oyuncu değişikliğini Orkun'la yaparak yanlış yaptı. Kerem'i son dakikaya kadar tutarak da yanlış yaptı.

Rakip teknik direktör Orkun'u çıkarmanı ister. Bizimki tersini yaptı. Futbol böyle bir şey. Varsın, varsın, varsın; bir anda yok olursun.

ABD fizik olarak bayağı iyi bir takım. Avustralya'nın da fiziği iyi. Şimdi Paraguay'ı da yenemezsek ilk uçakla döneceğiz. Avustralya aman aman bir takım değil ama iyi analiz etmiş. Kendi takımını da bizim takımı da iyi analiz etmiş.

Birkaç futbolcu hariç bugün sınıfta kaldık.

"FUTBOLUNLA DİKKAT ÇEK!"

Bizim teknik direktörün kafa yapısını değiştirmesi lazım. Barış'la Kerem'i biliyoruz. İkisinden de bir şey olmaz. Kulüplerinde oynarlar. İkisinin de kapasitesi belli. 6-6 oyuncular, 7 değiller. Ancak saçını başını yaptırıp dikkat çekiyorsun... Futbolunla dikkat çek ağabey!

'GEMİNİN KAPTANI YOKTU'

Montella, “Her şeyi denedik demiş” Kerem’e 85 dakika nasıl tahammül ettin. 30. dakikada alabilirsin adamı. Ne yaptın ki sen. Bugün geminin kaptanı yoktu. Bugünkü Montella’yı çözemedim.