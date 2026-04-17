Avustralya'nın bordo pasaport sahibi vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak.

Bu kapsamda, Avustralya vatandaşları her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

Düzenlemenin, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca alındığı ve bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.