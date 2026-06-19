Dünya Kupası’nda yarın günlerden Türkiye... D Grubu’nda ilk maçını Avustralya’ya karşı 2-0 kaybeden A Milli Takım, yarın sabah 06.00’da Paraguay’la karşılaşacak. Kaliforniya’daki mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Avustralya karşısındaki yenilgi sonrası eleştirilen Ay-Yıldızlı ekibin, bizlere yani Türkiye’deki 85 milyona özür borcu var. O da basit; sahaya çıkıp aslanlar gibi oynayarak galip gelmek... İlk maçın izlerini silmek isteyen takımımız, 3 puanı alıp gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

ŞİFRE: HIZLI OYUN

İlk maçta ABD’ye farklı yenilen Paraguay’ın da kazanmak için açık futbol oynayacak olması Bizim Çocuklar adına önemli bir avantaj. Teknik Direktör Vincenzo Montella da San Jose’deki kampta oyuncularını hızlı ataklarla sonuca gitmeleri yönünde uyardı.