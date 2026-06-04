Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 31 yaşındaki Zeynep Ahmed, IŞİD'li kocasıyla birlikte 15 yaşındaki bir kızı köleştirmek ve defalarca tecavüz etmekten suçlu bulundu.
Zeynep Ahmed ve tecavüze katılan babası yakalanırken, IŞİD üyesi kocası Davut Türkiye'ye kaçtı, oradan da Suriye'ye giderek IŞİD'e yeniden katıldı.
Geçen Mayıs ayında Avustralya'ya geri dönen ve havalimanında kölelik suçlamasıyla tutuklanan kadının Suriye'de yaşadığı dönemde babası tarafından satın alınan genç bir köle kızın tecavüzünü sağladı.
Yine IŞİD üyesi eşinin bir hava saldırısında ölmesinin ardından Davut ile tanışan kadın, IŞİD'linin Avustralya'ya gelmesine aracılık etti.
KÖLE KIZIN YAŞADIKLARI KAN DONDURDU
Mahkemede sunulan delillere göre Ahmed'ın babası Mohammed 2017 yılında Suriye'deki aile evine 10 bin dolar karşılığında genç bir kız satın aldı.
Mağdur kızın bu evde kaldığı 16 ay boyunca baba ve kocası Davut tarafından defalarca tecavüze uğradığı ve saçından sürüklenerek merdivenlerden aşağı atıldığı belirtildi.
Kız, polise verdiği ifadede yaşadığı dehşet sırasında çok yüksek sesle çığlık attığını ve bu yüzden Zeynep Ahmed ile diğer aile üyelerinin evde neler yaşandığını kesinlikle bildiklerini aktardı.
Zeynep Ahmed'ın genç kıza doğrudan fiziksel şiddet uygulamadığı ancak ona her zaman çok kötü davrandığı belirtildi..
Daha sonra farklı kişilere yedi kez daha satılan ve nihayetinde özgürlüğüne kavuşan kızın ifadeleri duruşmanın en ağır ithamlarını oluşturdu.
Bu korkunç olayların ortaya çıkmasıyla, Avustralyalı yetkililere göre Davut Ahmed hızla Türkiye giden bir uçağa bindi. Türkiye'den de Suriye'ye kaçarak IŞİD'e geri katıldı.
4 IŞİD'Lİ İLE EVLENMİŞ
Duruşmada söz alan polis dedektifi Marc Clendenning, Ahmed ailesinin toplum güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak Zeynep'in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.
Zanlının IŞİD ideolojisinden hiçbir zaman açıkça vazgeçmediğini vurgulayan dedektif onun terör örgütü çatısı altında yaşamayı gönüllü olarak sürdürdüğünü ifade etti.
Zeyneğ Ahmed'ın ilk eşinden sonra iki IŞİD üyesiyle daha evlendiği ve şu an nerede olduğu bilinmeyen, Türkiye'den Suriye'ye kaçan IŞİD'liyle beraber olduğu belirtildi.
Terör örgütü bünyesinde çalıştığı ve şiddeti teşvik ettiği belirtilen kadının kefalet talebine ilişkin nihai karar cuma günü verilecek.