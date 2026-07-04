Futbol kariyerindeki performansıyla dikkat çeken Yengi'nin yaptığı açıklama, spor camiasında da ilgiyle karşılandı. Sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı, futbolcunun kararına saygı duyduklarını belirterek tebrik mesajları paylaştı. Özellikle Avustralya ve farklı ülkelerdeki futbol takipçileri tarafından gündeme taşınan açıklama, kısa sürede uluslararası spor basınında da yer buldu. Yengi'nin kişisel tercihine ilişkin yaptığı paylaşımın ardından futbolcunun ismi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Tete Yengi'nin açıklamasına ilişkin kamuoyundaki ilgi sürerken, futbolcunun kariyerine ve sahadaki performansına odaklanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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